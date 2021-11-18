"سكني": 96 ألف أسرة استفادت من "الجاهزة" و"تحت الإنشاء" حتى أكتوبر 2021

امتداداً لجهود البرنامج الرامية إلى تنويع الخيارات السكنية وتسهيل تملّك الأسر

سجّلت أعداد الأسر السعودية المستفيدة من خياري القرض العقاري المدعوم لشراء الوحدات السكنية الجاهزة و"تحت الإنشاء" ضمن برنامج سكني أكثر من 96 ألف أسرة منذُ بداية العام 2021 حتى شهر أكتوبر، منها 77,847 أسرة استفادت من القرض العقاري المدعوم لشراء وحدات جاهزة؛ امتداداً لجهود البرنامج في تنويع الخيارات السكنية وتسهيل تملّك الأسر بإجراءات إلكترونية واستحقاق فوري عبر تطبيق سكني للهواتف الذكية.



وتأتي هذه الأعداد ضمن 175 ألف أسرة سعودية أعلن البرنامج عن استفادتها من الحلول التمويلية والخيارات السكنية المتنوعة التي يتيحها البرنامج "البناء الذاتي، الوحدات الجاهزة، تحت الإنشاء، الأراضي"، لتمكين الأسر السعودية من تملك المسكن الملائم بهدف زيادة نسبة التملك إلى 70% بحلول 2030 وفق مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030.



ويُقدّم برنامج "سكني" خيار القرض العقاري المدعوم لمستفيديه؛ بهدف تمكين الأسر السعودية من تملك المسكن الأول باختيار إحدى الوحدات السكنية تحت الإنشاء التي يوفّرها "سكني" من خلال موقعه وتطبيقه ضمن 107 مشاريع توفّر أكثر من 146 ألف وحدة سكنية، أو بالاستفادة من القرض المدعوم لشراء وحدات جاهزة، مما يعطي الأسر المستفيدة حرية اختيار المواقع والتصاميم التي تناسبهم وفق احتياجاتهم ورغباتهم.



ويستعرض موقع وتطبيق "سكني" 223 مخططاً سكنياً توفر أكثر من 180 ألف أرض سكنية تتوزع في مختلف مدن ومحافظات المملكة، ويمكن معاينتها وإصدار عقودها إلكترونياً، واختيار "التصاميم النموذجية" و"المقاول المعتمد" لمستفيدي البناء الذاتي وإصدار رخص البناء إلكترونياً، بالإضافة إلى إصدار عروض الأسعار، والاستفادة من خدمة المستشار العقاري، و"السوق العقاري"، والتمويل الإلكتروني وغيرها من الخدمات.