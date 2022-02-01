بعد الإعلان عن البيع بالتقسيط ودون فوائد.. إقبال كبير على مشروع "الرياض قروڤ" السكني

يوفر 4907 منتجات سكنية ما بين أراضٍ مطورة ووحدات سكنية.. وفق عدد من الحلول للتملك

يشهد مشروع "الرياض قروڤ" إقبالاً كبيراً منذ إعلان البدء في بيع الأراضي داخل المشروع الذي يوفر 4907 منتجات سكنية ما بين أراضٍ مطورة ووحدات سكنية، في الوقت الذي أعلن فيه المشروع إتاحة عدد من الحلول للتملك.

وكان مشروع "الرياض قروڤ" السكني قد أعلن إتاحة عدد من الحلول لتملك الأراضي السكنية وذلك من خلال الدفعات أو الأقساط الشهرية ودون فوائد، الأمر الذي أسهم في زيادة عدد الإقبال على مركز المبيعات بالمشروع.

ويقع المشروع الذي تقوم شركة المزيني العقارية على تطويره شرق مدينة الرياض (شمال طريق الدمام) على مساحة تتجاوز ثلاثة ملايين ونصف المليون متر مربع، ضمن برنامج البيع على الخارطة، كما يقام المشروع على مقربة من "مدينة المستقبل" ومدينة الملك عبدالله للقيادات الأمنية، وكلية الغد الدولية للعلوم الطبية.

وكان المشروع قد أعلن قبل أيام بدء عملية البيع بمركز المبيعات داخل المشروع، حيث بدأ الحجز في المرحلة الأولى لمنتج الأراضي، وذلك بعد اكتمال الاجراءات كافة، وإنهاء الترتيبات كافة قبل عمليات البيع.

وجاء تصميم "الرياض قروڤ" ليكون مشروعاً نموذجياً يراعي معايير جودة الحياة، إضافة إلى تضمينه البنى التحتية التي تشتمل على أعمال الكهرباء والمياه والصرف الصحي وتصريف السيول والسفلتة والأرصفة والتشجير والإنارة وأنظمة الري والألياف البصرية، وذلك حسب مخططات البنية التحتية المعتمدة من الجهات ذات العلاقة، حيث أُعلن سابقاً توقيع اتفاقية تطوير المخطط بمبلغ تجاوز 300 مليون ريال، في المشروع الذي حقق نسبة إنجاز عالية.

ويعد "الرياض قروڤ" امتداداً لنجاحات شركة المزيني العقارية الممتدة في التطوير العقاري من حيث توفير الخدمات التي تراعي الأنسنة وجودة الحياة، إضافة إلى استدامة الخدمات وبتصاميم عصرية تلائم أسلوب الحياة، وذلك في إطار سعي الشركة الدائم للتوسع المستمر في مجال التطوير العقاري، انطلاقاً من حرصها على المساهمة في تطوير وتنمية قطاع الإسكان على مستوى المملكة، ودعم رؤية 2030 لرفع نسبة تملك المواطنين للمساكن من خلال طرح مجموعة من المنتجات والحلول السكنية المتنوعة.