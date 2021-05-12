4 دول تحتفل بعيد الفطر المبارك اليوم.. تعرف عليها

معظم دول العالم الإسلامي تكمل رمضان الأربعاء

قال مركز الفلك الدولي إن أربع دول تحرت الهلال الثلاثاء، وأعلنت اليوم الأربعاء أول أيام عيد الفطر المبارك. يأتي ذلك، ومعظم دول العالم الإسلامي تحتفل بالعيد غداً الخميس.

والدول الأربع هي "السنغال والنيجر وساحل العاج ومالي" وفقاً لـ"سكاي نيوز عربية".

يذكر أن "السعودية والإمارات ومصر والأردن والبحرين والجزائر والسودان والعراق والكويت واليمن وتونس وسوريا وفلسطين وقطر ولبنان وليبيا وموريتانيا وماليزيا وإندونيسيا وتركيا"، أعلنت الأربعاء المتمم لشهر رمضان، وأن غرة شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك غداً الخميس.

مركز الفلك الدولي

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12 مايو 2021 - 30 رمضان 1442 08:58 AM

معظم دول العالم الإسلامي تكمل رمضان الأربعاء

4 دول تحتفل بعيد الفطر المبارك اليوم.. تعرف عليها

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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قال مركز الفلك الدولي إن أربع دول تحرت الهلال الثلاثاء، وأعلنت اليوم الأربعاء أول أيام عيد الفطر المبارك. يأتي ذلك، ومعظم دول العالم الإسلامي تحتفل بالعيد غداً الخميس.

والدول الأربع هي "السنغال والنيجر وساحل العاج ومالي" وفقاً لـ"سكاي نيوز عربية".

يذكر أن "السعودية والإمارات ومصر والأردن والبحرين والجزائر والسودان والعراق والكويت واليمن وتونس وسوريا وفلسطين وقطر ولبنان وليبيا وموريتانيا وماليزيا وإندونيسيا وتركيا"، أعلنت الأربعاء المتمم لشهر رمضان، وأن غرة شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك غداً الخميس.

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مركز الفلك الدولي

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