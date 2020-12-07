كورونا في فلسطين.. 1720 إصابة جديدة و20 وفاة و1280 حالة تعافٍ

خلال الـ24 ساعة الماضية

سجّلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية 20 وفاة، و1720 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و1280 حالة تعافٍ في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 76.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 22.8%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.