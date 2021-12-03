من أجل مساندة الأخضر أمام فلسطين والمغرب في كأس العرب.. تذاكر مجانية للجماهير

التوزيع سيتم في فندق هوليداي إن بالدوحة

أشارت رابطة جمهور المنتخب السعودي اليوم الجمعة إلى تقديم مبادرة تحفيزية لجماهير الأخضر خلال بطولة كأس العرب، المقامة حاليًا في العاصمة القطرية الدوحة 2021.



والمبادرة تتمثل في توزيع تذاكر مجانية للجماهير من أجل مساندة الأخضر في مباراتَيْه أمام فلسطين والمغرب بدور المجموعات.



وسيتم توزيع التذاكر لحضور مباراة المنتخب السعودي ضد شقيقه الفلسطيني غدًا السبت في فندق هوليداي إن بالدوحة، في القاعة رقم 5، من الساعة الـ12 ظهرًا حتى السادسة مساء.



فيما يتم توزيع التذاكر المجانية لمباراة الأخضر أمام المغرب الاثنين المقبل.