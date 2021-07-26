"الحقيل" مهنئًا القيادة بنجاح الحج: تكامل جهود الجهات الحكومية في موسم استثنائي

شدَّد على استمرار عمل فِرق النظافة والرقابة ومكافحة الآفات حتى مغادرة جميع الحجاج

رفع ماجد بن عبدالله الحقيل، وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، باسمه ونيابة عن منسوبي الوزارة والعاملين في القطاع البلدي والإسكاني، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله-؛ بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام 1442.

وأكد أن ما تحقق من نجاح في الحج يعود -بعد توفيق الله سبحانه وتعالى- إلى ما وفّرته حكومة خادم الحرمين الشريفين من إمكانات للوزارة لخدمة ضيوف الرحمن، وتيسير أدائهم مناسك هذه الفريضة، وتكامل جهود جميع الجهات الحكومية، ولاسيما في هذا الموسم الاستثنائي الذي جاء بأعداد محدودة حرصًا من الدولة -أيدها الله- على إقامة هذه الشعيرة بشكل آمن صحيًّا، وبما يحقق متطلبات الوقاية والتباعد الاجتماعي اللازم لضمان سلامة الحجاج، وحمايتهم من جائحة كورونا ومتحوراتها.

وأشار إلى أن الوزارة استعدت العام الحالي لموسم الحج من خلال إعداد وتنفيذ خطة متكاملة للحفاظ على الصحة العامة للحجيج، وتنفيذ برامج الإصحاح البيئي، ومكافحة الآفات بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وتشغيل وصيانة المشروعات التي أُنشئت لخدمة ضيوف الرحمن، بجانب إقامة عدد من المشروعات كالطرق والجسور، وأعمال التشجير والإنارة، وخدمات النظافة، والتخلص الآمن من النفايات التي شارك في تنفيذها أكثر من 15 ألف موظف من مراقبين صحيين ومساعدي مراقبين وعمال.

وشدد "الحقيل" على استمرار عمل فرق النظافة والرقابة على المنشآت الغذائية وفرق مكافحة آفات الصحة العامة حتى مغادرة جميع الحجاج.

وعبّر وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان عن تقديره لجهود جميع العاملين المشاركين في تنفيذ خطة الوزارة في حج هذا العام، التي كان لها أطيب الأثر في الحد من المخاطر ذات العلاقة بالتلوث البيئي، ومحاصرة آفات الصحة العامة ونواقل الأمراض، وتهيئة البيئة الصحية الآمنة للحجيج في المشاعر المقدسة.

وأشاد بمستوى التعاون والتنسيق بين جميع الجهات الحكومية المشاركة في أعمال الحج؛ ما أسهم في تقديم صورة مشرفة لما تبذله المملكة لخدمة ضيوف الرحمن، سائلاً الله العلي القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم على المملكة أمنها واستقرارها.