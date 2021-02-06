"الصحة": تسجيل 386 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 283 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 6 فبراير 2021، تسجيل 386 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 369961 حالة .



وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 283 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 361237 حالة ولله الحمد.



وأكدت "الصحة" تسجيل 4 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6397 حالة وفاة.



وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2327 والحالات الحرجة 401 حالة.