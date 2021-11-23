شاهد.. أجهزة التلفزيون السعودي قبل 50 عامًا وتهيج ذاكرة إذاعيين وفنانين

العثمان لـ"سبق": تشرفت باستضافة شخصيات عدة من داخل المملكة وخارجها

عرض ركن أجهزة التلفزيون السعودي، ضمن فعاليات احتفاء هيئة الإذاعة والتلفزيون بوزارة الإعلام باليوم العالمي للتلفزيون الذي يوافق 21 من نوفمبر كل عام، آلات تصوير ثقيلة وأجهزة مونتاج تحتاج إلى ساعات بحالتها الأصلية، استُخدمت في تصوير وإنتاج الأخبار والبرامج وذلك قبل قرابة نصف قرن.

وكشف الركن عن كاميرات سينمائية "بوليكس" و"أوريكون" استخدمت عام 1968 وعام 1973م، وأشرطة سينمائية استخدمت من عام 1968- 1973 وكشاف إضاءة استخدم عام 1985.

من جانب آخر، أدى مسرح الإذاعة والتلفزيون السعودي بوزارة الإعلام دورًا رياديًّا في صناعة وتقديم النجوم إلى الجمهور داخل وخارج المملكة.. وفي هذا الصدد، هيّجت "سبق" ذكريات إذاعيين قدامى وممثلين مخضرمين وموسيقيين عن برنامج (مسرح التلفزيون)، الذي عرض لأول مرة في السنة التي افتتح فيها التلفزيون السعودي عام (١٣٨٥)، وهو -بحسب الباحث في التاريخ الاجتماعي منصور العساف- أول برنامج مسرحي يستقبل الجماهير، وأنتجه كل من تلفزيون الرياض وتلفزيون جدة، وخرّج عددًا من الممثلين والفنانين الذين ذاع صيتهم في الستينيات والسبعينيات.

بداية كشف المذيع المخضرم جاسم العثمان لـ"سبق" عن علاقته بمسرح التلفزيون التي تعود لـ39 سنة قائلًا: "تعيدني الذاكرة إلى برامج قدمتها على هذا المسرح من ضمنها برنامج تحت الأضواء عام 1404هـ، وبرنامج نجوم على الهواء عام 1405هـ، وتشرفت باستضافة العديد من الشخصيات من داخل وخارج المملكة، فما زال عالقًا بالذاكرة".

من جهته، أوضح الفنان والممثل القدير محمد الكنهل الذي اشتُهر بلازمة "ما دريتا، وأنت توحي" علاقته بمسرح التلفزيون؛ حيث شارك في عدة برامج متنوعة منها أضواء ومواهب وبرامج للأطفال.

وبدوره، أكد الإعلامي والمذيع في قناة mbc علي العلياني، في حديثه لـ"سبق"، أن مسرح التلفزيون يعني له الكثير من الذكريات؛ مشيرًا في هذا الصدد إلى أنه كان مصنعًا للنجوم وشهد ولادة الكثير من المواهب الفنية ليس على مستوى المملكة فحسب، وإنما الخليج والعالم العربي.

من جهته، وصف حسن خيرات الملحن والمطرب ومدير الفرقة الوطنية الموسيقية السعودية سابقًا، مسرح التلفزيون بتاريخ الوطن والإنسانية والأجيال؛ فضلًا عن كونه حياة للموسيقي، وقال: "كموسيقي وجدت نفسي وبيتي الحقيقي في المسرح الذي غنيت فيه وقدمت فيه زملائي ووطننا، وهذا أغلى شيء في الحياة حيث تشعر بقمة السعادة".

ونظمت هيئة الإذاعة والتلفزيون الأحد في مقر الهيئة في مدينة الرياض، احتفالية اليوم العالمي للتلفزيون؛ حيث شهد الحفل الذي كان برعاية وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي رئيس مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون، العديد من الفقرات الفنية والغنائية التي أعادت الحضور لذكريات قديمة بمشاركة فرقة التلفزيون الغنائية.

وشهد الحفل تكريم سبعة برامج فازت بجوائز الأفضلية في مهرجان الإذاعة والتلفزيون العربي في تونس الشهر الماضي، وسط حضور كبير من أبرز الشخصيات والأسماء الإعلامية التي خدمت التلفزيون السعودي.