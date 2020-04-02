"الصحة" تدشن صفحة إلكترونية لعرض إحصائيات "كورونا" وتفاصيل الحالات في كل مدينة

أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة عن تدشين صفحة إلكترونية؛ لإطلاع الجميع على آخر تحديث للحالات المسجلة لفيروس "كورونا" في المملكة.

الصفحة تحتوي على آخر إحصائيات الحالات، وتتضمن إجمالي الحالات والحالات النشطة وحالات التعافي وحالات الوفاة على مستوى المملكة، وتفاصيل الحالات في كل مدينة.

https://covid19.moh.gov.sa/