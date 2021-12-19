فجر اليوم.. إطلاق صاروخين على المنطقة الخضراء ببغداد

أحدهما أُسقط بالقرب من السفارة الأمريكية

أفادت القوات الأمنية العراقية، بأن صاروخين من نوع كاتيوشا استهدفا -فجر الأحد- المنطقة الخضراء في وسط بغداد حيث توجد السفارة الأمريكية.

وأوضحت القوات الأمنية أن "أحد الصاروخين تم إسقاطه، بالجو بواسطة منظومة سيرام" الدفاعية، "أما الثاني فقد سقط قرب ساحة الاحتفالات"؛ مضيفةً أن الهجوم تسبب في أضرار في سيارتين.

وأضاف البيان أن "القوات الأمنية باشرت عملية تحقيق وتحديد موقع الإطلاق".

ونقلت "فرانس برس" عن مصدر أمني أن أحد "الصاروخين أسقط قرب السفارة الأمريكية، بمنظومة "سيرام" الدفاعية؛ فيما سقط الآخر قرب ساحة الاحتفالات الواقعة على بعد نحو 500 متر من السفارة".

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19 ديسمبر 2021 - 15 جمادى الأول 1443 08:37 AM

أحدهما أُسقط بالقرب من السفارة الأمريكية

فجر اليوم.. إطلاق صاروخين على المنطقة الخضراء ببغداد

أرشيفية

أرشيفية

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أفادت القوات الأمنية العراقية، بأن صاروخين من نوع كاتيوشا استهدفا -فجر الأحد- المنطقة الخضراء في وسط بغداد حيث توجد السفارة الأمريكية.

وأوضحت القوات الأمنية أن "أحد الصاروخين تم إسقاطه، بالجو بواسطة منظومة سيرام" الدفاعية، "أما الثاني فقد سقط قرب ساحة الاحتفالات"؛ مضيفةً أن الهجوم تسبب في أضرار في سيارتين.

وأضاف البيان أن "القوات الأمنية باشرت عملية تحقيق وتحديد موقع الإطلاق".

ونقلت "فرانس برس" عن مصدر أمني أن أحد "الصاروخين أسقط قرب السفارة الأمريكية، بمنظومة "سيرام" الدفاعية؛ فيما سقط الآخر قرب ساحة الاحتفالات الواقعة على بعد نحو 500 متر من السفارة".

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