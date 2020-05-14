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قال: سيكون مفيدًا اقتصادياً للولايات المتحدة حيث سيوفر لنا 500 مليار دولار

بسبب كورونا .. ترامب يهدد بقطع العلاقات بشكل كامل مع الصين

أصدر الرئيس الامريكي دونالد ترامب تهديداً بقطع العلاقات بشكل كامل مع الصين، وذلك خلال لقاء مع قناة "فوكس بزنس" الأمريكية اليوم.



وقال ترامب إنه لا يرغب في التحدث إلى نظيره الصيني في الوقت الحالي مضيفاً أن أمله "خاب بقوة" من طريقة تعامل بكين مع أزمة فيروس كورونا .



ورداً على أسئلة حول العقوبات والإجراءات التي يمكن أن تتخذها الولايات المتحدة ضد الصين قال إن هناك الكثير من الأمور التي يمكن القيام بها ويمكن أن يكون من ضمنها قطع العلاقة بالكامل مع الصين.



وأشار ترامب إلى أن قطع العلاقات مع الصين سيكون مفيدًا اقتصادياً للولايات المتحدة، حيث سيوفر لهم 500 مليار دولار دون أن يكشف عن المزيد من التفاصيل .