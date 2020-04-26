إشارة حقيقية تكشف مصير زعيم كوريا الشمالية

بعد نفي رئيس جمعية الصداقة الكورية أنباء وفاته

في أول إشارة لنشاطه الاعتيادي بعد ورود أنباء عن مرضه ووفاته، أفاد الراديو الرسمي الكوري الشمالي، صباح الأحد، بقيام الزعيم كيم جونغ أون بشكر عمال وموظفين كوريين.

وذكرت وكالة أنباء كوريا الجنوبية "رينهاب" أن الخبر الصباحي لم يذكر الصيغة التي أرسل فيها الزعيم الكوري رسالة الشكر.

وبحسب "سكاي نيوز عربية"، أوضحت الإذاعة أن "كيم جونغ أون نقل الامتنان للعمال والموظفين الذين ساعدوا بكل إخلاص في إنشاء مدينة سامزيون"، وكان بنفسه قد شارك رسميًّا في حفل بناء المدينة الجديدة في نهاية العام الماضي.

بالإضافة إلى ذلك، أعلنت اللجنة المركزية للنقل أن زعيم كوريا الشمالية تلقى، الخميس، برقية تهنئة من رئيس الحزب الشيوعي جينادي زيوغانوف بمناسبة ذكرى زيارة كيم جونغ أون لروسيا.

من جانبه، نفى رئيس جمعية الصداقة الكورية، أليخاندرو كاو دي بينوس، التقارير الإخبارية المتداولة بشأن وفاة زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون.

وقال دي بينوس، على حسابه في "تويتر": إن "هذه الشائعات بشأن وفاة كيم جونغ أون كاذبة وخبيثة".

وفي وقت سابق، ظهر نبأ على موقع التواصل الاجتماعي الصيني "ويبينو" بشأن وفاة رئيس كوريا الشمالية، وقال صاحبه إنه حصل على هذه المعلومة من مصدر "موثوق".

كما نقلت وسائل إعلام أمريكية الأسبوع الماضي عن مسؤول -لم تذكر اسمه- أن الولايات المتحدة تتحقق مما إذا كان الزعيم الكوري في حالة خطرة بعد عملية جراحية أجريت له.