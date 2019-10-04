تجربة شحن استثنائية من "OPPO" لملايين المستخدمين.. هنا 3 تقنيات جديدة

تحكم فريد وفعال في درجة الحرارة و5 إجراءات ترفع من قدرات معايير السلامة

أعلنت "OPPO" العلامة التجارية الرائدة عالمياً في مجال الهواتف الذكية، عن إطلاق ثلاث تقنيات جديدة للشحن فائق السرعة وهي: 65W SuperVOOC 2.0 للشحن السريع و30W Wireless VOOC للشحن اللاسلكي فائق السرعة؛ وVOOC 4.0 للشحن فائق السرعة، لتعزز بذلك من مكانتها الرائدة في مجال الشحن السريع تزامناً مع دخول قطاع صناعة الهواتف المتحركة لعصر الجيل الخامس.

وتمثل تقنية 65W SuperVOOC 2.0 التي سيتم إطلاقها في هاتف Reno Ace الذكي المرتقب، أحد أكثر حلول الشحن الإنتاجية تطوراً على مستوى العالم، نظراً لقدرتها على شحن بطارية هاتف بسعة 4 آلاف ميلي أمبير خلال 30 دقيقة فقط.

وبدوره، يعد حل 30W Wireless VOOC من أفضل تقنيات الشحن اللاسلكي في السوق، حيث يتيح استخدام تقنية VOOC للشحن اللاسلكي بكفاءة توازي استخدامها للشحن السلكي التقليدي من حيث السرعة.

ويتوقع لتقنية VOOC 4.0 التي خضعت لترقية شاملة وسيتم إطلاقها في هاتف OPPO K5 أن تصبح بمثابة الجيل القادم من حلول الشحن فائقة السرعة.

ونظراً لقدرتها على توفير طاقة شحن أكبر مقارنة مع VOOC 3.0، تأتي تقنية VOOC 4.0 لتتيح شحن بطارية سعتها 4 آلاف ميلي أمبير حتى نسبة 67% خلال 30 دقيقة، وشحنها بنسبة 100% خلال 73 دقيقة، أي بسرعة تزيد عن الجيل السابق بمعدل 12%.

وتسهم خوارزمية VFC المحسنة في تقليص المدة اللازمة لشحن نسبة 10% الأخيرة من سعة البطارية، وعلاوة على ذلك، نجحت OPPO في تقليص المقاومة الداخلية لكامل منظومة الشحن وحدّت من ارتفاع الحرارة بفضل المحول الأكثر كفاءة والتصميم المتطور لخلايا البطارية، وحتى أثناء اللعب خلال الشحن، يمكن للنظام الجديد التحكم بدرجة الحرارة بشكل فعّال.

وبهذه المناسبة، قال إيثان تشيوي، رئيس OPPO الشرق الأوسط وأفريقيا: "نجحت تقنية VOOC للشحن فائق السرعة في توفير مفهوم جديد للشحن، وأتاحت لشركة OPPO تقديم تجربة شحن استثنائية لأكثر من 145 مليون مستخدم حول العالم حتى تاريخه، وستواصل OPPO مستقبلاً تحديث تقنيات VOOC وSuperVOOC وWireless VOOC بما يلبي احتياجات المستخدمين في مختلف السيناريوهات".

أحدث تقنيات الشحن

وترتقي تقنية 65W SuperVOOC 2.0 الرائدة في القطاع بمعايير كفاءة الشحن إلى آفاق جديدة بفضل عمليات التعديل والتحسين التي شملت المعدات والبرمجيات والخوارزميات، وهي أيضاً متوافقة مع الإصدارات السابقة من تقنيات SuperVOOC وVOOC فائقة السرعة.

واستناداً إلى التقنيات السابقة للشحن فائق السرعة، اعتمدت تقنية 65W SuperVOOC 2.0 على مجموعة معدلة ومتطورة من المكونات وعمليات التصميم والتصنيع لتعزيز كفاءة الشحن والحد من ارتفاع الحرارة، لتوفر للمستخدمين تجربة شحن رائعة.

ولا تقتصر مزايا SuperVOOC 2.0 على تعزيز أداء الشحن، بل تسهم أيضاً في تحسين معايير السلامة، فقد أضافت OPPO خمسة إجراءات معايير للسلامة تشمل المحول والسلك وطرفي كابل الشحن لضمان السلامة القصوى أثناء الشحن.

وتوفر تقنية الشحن اللاسلكي فائق السرعة 30W Wireless VOOC أداءً متميزاً وسرعة تكافئ الحلول السلكية، وتم تصميم تقنية الشحن اللاسلكي فائق السرعة 30W Wireless VOOC لتلبية احتياجات سيناريوهات الشحن التي تشهد تنوعاً وتغيراً متزايدين بين المستخدمين.

وباستخدام واحدة من أفضل تقنيات الشحن اللاسلكي في السوق، تتيح تقنية 30W Wireless VOOC شحن بطارية بسعة 4 آلاف ميلي أمبير بالكامل في غضون 80 دقيقة. وعلاوة على توافقها مع معيار QI للشحن اللاسلكي، تدعم التقنية طاقة شحن قدرها 5 واط أو 10 واط، لتوفر بذلك تجربة شحن تكافئ في سرعتها تقنية VOOC فائقة السرعة.

تقوم تقنية Wireless VOOC بإجراء تعديل فوري على عملية الشحن، وتستخدم مكونات شحن عالية الفعالية لضمان تجربة شحن أكثر كفاءة وأماناً دون ارتفاع درجة الحرارة.

وبهدف تعزيز السلامة، اعتمدت OPPO عدة تصاميم لأجهزة الشحن لتجنب ارتفاع درجة الحرارة، وإمكانية التوافق مع تيار الجهد العالي المستمر وميزة رصد الأجسام الغريبة لضمان توقف الشحن على الفور عند رصد لوحة الشحن لجسم معدني غريب.

30W VOOC 4.0: الجيل القادم

إضافة إلى إطلاق تقنيات 65W SuperVOOC 2.0 و30W Wireless VOOC، قامت OPPO بترقية تقنية الشحن فائق السرعة VOOC إلى الإصدار 4.0 التي توفر تجربة شحن محسنة بالكامل، تصبح بمثابة الجيل القادم من حلول الشحن فائقة السرعة المناسبة للجميع.

تحسينات متواصلة

وتهدف OPPO إلى توفير تجربة شحن سريعة للمستخدمين، يمكنهم الاستفادة منها لتلبية متطلبات مجموعة واسعة من السيناريوهات عبر تقنيات الشحن الثلاث المحسنة.

ومنذ إطلاق تقنية VOOC في عام 2014، قدمت OPPO أكثر من 1700 براءة اختراع حول العالم لتتيح لأكثر من 145 مليون مستخدم في العالم تجربة قدرات الشحن فائق السرعة لأكثر من 30 جهازاً مختلفاً. وتدأب الشركة على توسيع منظومة VOOC عبر منح تراخيصها للشركاء الخارجيين، وتشارك فيها أكثر من 20 شركة حتى تاريخه.

ونظراً للتطبيقات التي تتطلب كمية كبيرة من الطاقة وشبكة الجيل الخامس الصاعدة، سيشهد القطاع طلباً غير مسبوق على بطاريات أطول عمراً وتجارب شحن محسنة، ولهذا، واصلت OPPO ترقية تقنية VOOC للشحن فائق السرعة لتتيح للمستخدمين شحن هواتفهم متى أرادوا وحسب الوقت المتاح لهم.

وستواصل الشركة تحسين تقنيات VOOC الثلاث استجابةً للطلب من المستخدمين، بهدف تطوير ابتكارات رائدة على مستوى القطاع وقادرة على توفير تجربة شحن فائق السرعة بكل معنى الكلمة للمستخدمين حول العالم.