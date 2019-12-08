كوريا الشمالية تعلن "تجربة مهمة جداً" ستغيّر "موقفها الإستراتيجي"

في موقع سوهي لإطلاق الأقمار الصناعية

أعلنت كوريا الشمالية تنفيذها "تجربة مهمة جداً" في موقع سوهي لإطلاق الأقمار الصناعية، من شأنها أن تغيّر "الموقف الإستراتيجي" للبلاد.

وذكرت أكاديمية العلوم للدفاع الوطني، في بيان نشرته الوكالة المركزية الكورية الرسمية فجر اليوم الأحد: "تمّ يوم 7 ديسمبر 2019 في ميدان سوهي لإطلاق الأقمار الصناعية تنفيذ تجربة مهمة جداً".

وأشارت إلى أنها "أعدّت تقريراً حول نتائج الاختبار الناجح، الذي يمثل أهمية كبيرة بالنسبة للجنة المركزية لحزب العمال الكوري".

وأضافت الأكاديمية أن "نتائج هذه التجربة المهمة سيكون لها تأثير ملموس في تغيير الموقف الإستراتيجي لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية في المستقبل القريب"، دون ذكر مزيدٍ من التفاصيل.