"البلديات": تأجيل تحصيل رسوم الخدمات البلدية المستحقة على القطاع الخاص لمدة 3 أشهرلأكثر من 1400 نشاط اقتصادي

‏في ظل اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين وتخفيفاً على القطاع الخاص من آثار فيروس ‫#كورونا وزارة الشؤون البلدية والقروية تؤجّل تحصيل رسوم خدماتها

‏على القطاع الخاص لـمدة 3 أشهر لأكثر من 1400 نشاط اقتصادي.

ويمكن الآن للقطاع الخاص الاستفادة من إصدار أو تجديد التراخيص البلدية إلكترونياً من خلال بوابة بلدي https://balady.gov.sa على أن يتم تسديد الرسوم المستحقة للرخص بعد 3 أشهر من تاريخ الأمر .

ومن انعكاسات هذا الأمر على القطاع الخاص تخفيف العبء عليها في مواجهة آثار وباء كورونا ودعم القطاع الخاص وتمكينه من رفع مساهمته في تحفيز التنمية الاقتصادية.