"البلديات": تأجيل تحصيل رسوم الخدمات البلدية المستحقة على القطاع الخاص لمدة 3 أشهرلأكثر من 1400 نشاط اقتصادي

في ظل اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين وتخفيفاً على القطاع الخاص من آثار فيروس #كورونا وزارة الشؤون البلدية والقروية تؤجّل تحصيل رسوم خدماتها
على القطاع الخاص لـمدة 3 أشهر لأكثر من 1400 نشاط اقتصادي.
ويمكن الآن للقطاع الخاص الاستفادة من إصدار أو تجديد التراخيص البلدية إلكترونياً من خلال بوابة بلدي https://balady.gov.sa على أن يتم تسديد الرسوم المستحقة للرخص بعد 3 أشهر من تاريخ الأمر .
ومن انعكاسات هذا الأمر على القطاع الخاص تخفيف العبء عليها في مواجهة آثار وباء كورونا ودعم القطاع الخاص وتمكينه من رفع مساهمته في تحفيز التنمية الاقتصادية.
في ظل اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين وتخفيفاً على القطاع الخاص من آثار فيروس #كورونا وزارة الشؤون البلدية والقروية تؤجّل تحصيل رسوم خدماتها
على القطاع الخاص لـمدة 3 أشهر لأكثر من 1400 نشاط اقتصادي.
ويمكن الآن للقطاع الخاص الاستفادة من إصدار أو تجديد التراخيص البلدية إلكترونياً من خلال بوابة بلدي https://balady.gov.sa على أن يتم تسديد الرسوم المستحقة للرخص بعد 3 أشهر من تاريخ الأمر .
ومن انعكاسات هذا الأمر على القطاع الخاص تخفيف العبء عليها في مواجهة آثار وباء كورونا ودعم القطاع الخاص وتمكينه من رفع مساهمته في تحفيز التنمية الاقتصادية.