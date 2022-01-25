"الحوشاني" يزور "تقنية الطائف" ويتفقد مشاريعها ويلتقي منسوبيها

وقف على مباني المعهد الصناعي و"تقنية البنات" وكلية السياحة

زار نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للخدمات المساندة، المهندس صالح الحوشاني، صباح اليوم الكلية التقنية بالطائف، يرافقه المدير العام للخدمات العامة بالمؤسسة المهندس سالم القحطاني، والمدير العام للتدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة فيصل بن عقيل كدسة، وكان في استقبالهم عميد الكلية التقنية بالطائف خالد الغامدي، ووكلاء ورؤساء ومديرو الإدارات بالكلية.

واطلع نائب المحافظ ومرافقوه على مرافق الكلية، والتقى مقاول مبنى مشروع الكلية، ووجّه بسرعة استكمال المشروع.

والتقى "الحوشاني" أعضاء مجلس الكلية في اجتماعهم، ووجّه شكره للكلية والعاملين كافة، وحثهم على سرعة إنهاء المشاريع مشيدًا بكلية الطائف التي تعتبر من الكليات المميزة ضمن فريق العمل الرائع.

وأهاب بالجميع لأهمية الحرص على مرافق الكلية وبرامج الصيانة وكفاءة الإنفاق، التي بدورها تساهم في ديمومة المرافق، كما أكد الاهتمام بالمتدربين وبرامج التوجيه والإرشاد في الكلية.

ثم قدم عميد الكلية التقنية بالطائف نبذة تعريفية عن الكلية، والبرامج المقدمة، وعدد المتدربين في الأقسام التدريبية.

فيما التقى نائب المحافظ منسوبي إمارة منطقة مكة المكرمة الذين يحضرون دورة الحاسب الآلي وسرعة الطباعة بمركز خدمة المجتمع والتدريب المستمر بالكلية، بحضور مدير مركز خدمة المجتمع بإدارة التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة المهندس عبدالله باخشوين، ومدير المركز بالكلية المهندس مشعل الشربي.

وزار "الحوشاني" فى نهاية جولته مشاريع المؤسسة بالطائف، منها مبنى المعهد الثانوي الصناعي الثاني، ومبنى الكلية التقنية للبنات.. واستكمل الزيارة لوحدات المؤسسة بالطائف والمعهد الثانوي الصناعي وكلية السياحة والفندقة والكلية التقنية للبنات.