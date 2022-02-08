السنة الهجرية على 3 حالات.. "المسند": لهذا يتقدم رمضان شهرًا كل 3 أعوام

قال: أولى الحالات أقصر 10 أيام إذا كانت كبيسةً 355 يومًا والميلادية بسيطة

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقًا"، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند: إن شهر رمضان يتقدم كل عام بمعدل 11 يومًا نسبة للسنة الميلادية (كل ثلاث سنوات يتقدم رمضان شهرًا واحدًا).

وأوضح "المسند" عبر حسابه على "تويتر"، أن السنة الهجرية أقصر من الميلادية بـ(10.11.12 يومًا) على النحو التالي (3 حالات):

- 10 أيام إذا كانت السنة الهجرية كبيسة (355 يومًا) والميلادية بسيطة (365) يومًا.

- 11 يومًا إذا كانت الهجرية والميلادية بسيطتين أو كبيستين.

- 12 يومًا إذا كانت الهجرية بسيطة (354) والميلادية كبيسة (366).