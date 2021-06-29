"التجارة" تستدعي 24 مركبة نيسان لخلل في مضخة الوقود

قد يؤدي إلى توقف المحرك أثناء القيادة واحتمال وقوع حادث

أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 24 مركبة "نيسان باترول" 2020- 2021.

وذكرت الوزارة أن الاستدعاء جاء بسبب خلل في مضخة الوقود، قد يؤدي إلى توقف المحرك عن العمل أثناء القيادة؛ مما يزيد من احتمالية وقوع حادث.

ودعت الوزارة إلى التواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا.

3

29 يونيو 2021 - 19 ذو القعدة 1442 12:09 PM

قد يؤدي إلى توقف المحرك أثناء القيادة واحتمال وقوع حادث

"التجارة" تستدعي 24 مركبة نيسان لخلل في مضخة الوقود

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

0 1,115

أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 24 مركبة "نيسان باترول" 2020- 2021.

وذكرت الوزارة أن الاستدعاء جاء بسبب خلل في مضخة الوقود، قد يؤدي إلى توقف المحرك عن العمل أثناء القيادة؛ مما يزيد من احتمالية وقوع حادث.

ودعت الوزارة إلى التواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021