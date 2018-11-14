مركز التواصل الحكومي يطلق فعالية لتحليل البيانات الإعلامية الضخمة

الجمعة المقبل بالرياض وتستمر لمدة يومين

يطلق مركز التواصل الحكومي في وزارة الإعلام فعالية داتاثون "DATATHON" لتحليل البيانات الإعلامية الضخمة، في الرياض، يوم الجمعة المقبل، وتستمر لمدة يومين.

وتختص هذه الفعالية بتطوير لوحة بيانات الأخبار المتداولة محلياً وإقليمياً وعالمياً عبر المتخصصين والمهتمين في هذا المجال، سواء مهندسي بيانات أو محللين أو مطورين؛ للخروج بحلول رقمية تسهم في خدمة القطاع الإعلامي.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الإعلام مدير عام مركز التواصل الحكومي والدولي الدكتور عبدالله المغلوث أن فعالية "داتاثون" تعمل على إيجاد إجابات لعدة تحديات إعلامية في تحليل المعلومات. وأنها تعد الأولى ضمن تحديات سيقدمها المركز في شتى أنواع المحتوى الإبداعي والتحرير والرصد.

وأضاف الدكتور "المغلوث" أن هذه الفعالية تهدف إلى جمع المتخصصين والمهتمين بالعمل على البيانات الإعلامية الضخمة؛ لتحليلها والخروج بنتائج تسهم في تقديم حلول تخدم القطاع الإعلامي. وأن الهدف من مشاركتهم هو مواكبة التطور في تقنيات المستقبل والاهتمام بمجال البيانات الضخمة، والاستفادة من مصادر البيانات الإعلامية المفتوحة عالمياً، واكتشاف الموهوبين والموهوبات ودعم مواهبهم وتمكينهم، مما يعكس الأثر الإيجابي على تطوير المنظومة الإعلامية في مجالات تقنية حديثة، ومساعدة الأجهزة الحكومية في استقطاب الموهوبين والمبدعين وتوظيف الكفاءات.

وأفاد "المغلوث" بأن ذلك يأتي حرصاً من مركز التواصل الحكومي ليكون رائداً في تبنّي تقنيات المستقبل في مجال البيانات ودعم الموهوبين والمحترفين؛ عبر إطلاق مبادرة "تحدي تحليل البيانات الإعلامية الضخمة"، لمدة يومين متتاليين في بالرياض؛ للخروج بحلول رقمية حديثة باستخدام البيانات المتاحة لهم؛ للإسهام في التغلب على التحديات الإعلامية، ومساعدة المسؤولين في عملية اتخاذ القرار للاستفادة مــن المعلومــات الموجــودة فــي قواعــد البيانــات المفتوحــة عالميــاً مثــل GDELT، والعمل في مجموعات مع متخصصين بهذا المجال، وزيادة دائرة المعارف، ولزيارة موقع الفعالية يرجى الضغط على هذا الرابط https://datathon.media