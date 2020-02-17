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ضم عددًا من مستشاري ومساعدي أعضاء المجلس الأمريكي

"الجبير" يستعرض مع وفد الكونجرس سبل تطوير العلاقات بين البلدين

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، وفدًا من مستشاري ومساعدي أعضاء مجلس الكونجرس الأمريكي.



وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين في ظل مرور 75 عاماً على تأسيسها، وسبل تطويرها في العديد من المجالات، إضافة إلى بحث الأوضاع الإقليمية والدولية وذلك بحضور وكيل الوزارة للشؤون الدبلوماسية العامة فهد بن أسعد أبو النصر.