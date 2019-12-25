"الثقفي" لـ"سبق": الكسوف يستغرق ساعتين و10 دقائق ويعقبه هلال جديد

الفلكيون يزيدون من تحذيراتهم بالنظر للشمس صباح الغد

حذر الفلكي محمد بن ردة الثقفي بمرصد الشمس الأثري في المجاردة بثقيف جنوبي الطائف من النظر مباشرةً بالعين المجردة إلى ظاهرة الكسوف الحلقي، خاصةً في المنطقة الشرقية، أو حتى بأي وسيلة أخرى عدا النظارات المتخصصة لدى الجمعيات الفلكية في المملكة.

وقال "الثقفي" في حديثه لـ"سبق": ستكون المملكة على موعد صباح غدٍ الخميس مع كسوف الشمس الحلقي والجزئي في بقية المناطق، وبحسب المعطيات الفلكية لظاهرة كسوف الشمس الحلقي فسوف يحدث قبل وبعد شروق الشمس على السعودية ومعظم دول الخليج.

وأضاف: سيعمّ الكسوف المنطقة الشرقية والوسطى وجزئي بنسب متفاوتة على بقية مناطق المملكة، ولمدة ساعتين وعشرة دقائق، بدءاً من الساعة الخامسة وخمسة وثلاثين دقيقة، وينتهي الساعة السابعة وخمسة وثلاثين دقيقة صباحاً، يعقبه ولادة هلال شهر جمادى الأولى عند الساعة الثامنة وثلاث عشرة دقيقة.

وأشار الفلكي "الثقفي" إلى أن سبب الكسوف الحلقي للشمس هو دخول القمر ما بين الشمس والأرض في اصطفاف واحد، فيحجب القمر ضوء الشمس عن الأرض في المناطق المشار إليها بما يسمى فلكياً بـ"الكسوف الحلقى والجزئي".