"الصحة" توقّع اتفاقية لصرف السلف باستخدام البطاقات البنكية

تفعيلاً للشراكة مع القطاع الخاص.. وبهدف تقليل استخدام النقد

وقعّت وزارة الصحة اتفاقية مع البنك السعودي للاستثمار في إطار تطوير أعمال الوزارة في صرف السلف باستخدام البطاقات البنكية.



تأتي هذه الاتفاقية استمراراً لجهود الوزارة في تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص وتبني الأساليب الحديثة للصرف بدلاً عن الأساليب التقليدية ، إضافةً إلى العمل على تقليل استخدام النقد.