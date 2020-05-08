المغرب: تسجيل 113 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع الإجمالي إلى 5661

أعلنت المغرب اليوم، عن تسجيل 113 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 5661؛ فيما ارتفع عدد المتوفين إلى 185 بعد الإعلان عن حالتيْ وفاة جديدتين.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية، أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 2302 بعد تعافي 123 شخصًا.