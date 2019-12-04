الشعلة يفجر مفاجأة من العيار الثقيل ويقصي الشباب من كأس الملك

الفيصلي والفتح يلتحقان بركب المتأهلين لدور ثمن النهائي

فجر فريق الشعلة أحد أندية الدرجة الأولى مفاجأة من العيار الثقيل بإقصائه فريق الشباب من دور الـ32 لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بتغلبه عليه بهدفين مقابل هدف بعد التمديد، حيث انتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي (1-1) وذلك في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب نادي الشعلة لحساب منافسات دور الـ32 من البطولة.

وتقدم محمد سالم للشباب في الدقيقة 43، ثم تعادل محمد رواف العنزي للشعلة في الدقيقة 83، قبل أن يحرز سيلا داودا الهدف الثاني للشعلة في الدقيقة 120+2.

وعاد الفتح ببطاقة الترشح لدور ثمن نهائي البطولة من أمام مضيفه فريق نجران بفوزه عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي أقيم على ملعب جامعة نجران.

وسجل ثلاثية الفتح ميتشيل دي فريدي، توفيق بوحيمد، محمد خليفة في الدقائق 10 و31 و53، بينما أحرز وليد الشنقيطي هدف نجران في الدقيقة 28.

والتحق الفيصلي بركب المتأهلين لدور ثمن نهائي كأس الملك بعدما حقق فوزاً ثميناً على مضيفه فريق جدة بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي احتضنه الملعب الرديف بمدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة.

وأحرز لويس غوستافو وويليام ألفيس ثنائية الفيصلي في الدقيقتين 44 و53، بينما سجل أحمد المولد هدف جدة في الدقيقة 90+2.