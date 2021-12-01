بلدية الشواق تدرب الباعة الجائلين على أنشطة عربات الأطعمة المتنقلة

أقامت بلدية الشواق بالتعاون مع جمعية البر الخيرية بالوسقة، ورشة عمل لتدريب الباعة الجائلين في نشاط عربات الأطعمة المتنقلة "الفود ترك" وتوعيتهم بالمحافظة على سلامة الأغذية ونظافة المواقع وتثقيفهم بالأنظمة والتعليمات والاشتراطات.



واوضح رئيس البلدية المهندس عابد بن عويض السلمي، أن هذه الورشة تهدف إلى المحافظة على سلامة الغذاء وصحة المستهلك، ودعمًا لفرص عمل الشباب، والقضاء على مظاهر التلوث البيئي التي تخلفها البسطات العشوائية والحد من بيع الأغذية مجهولة المصدر.



وأضاف المهندس السلمي أن البلدية تعمل لتخصيص مسارات لعربات الفود ترك في المواقع الحيوية وتهيئتها بالخدمات اللازمة، مبينًا أن الورشة ناقشت مع أصحاب النشاط الصعوبات والمعوقات والاقتراحات الهادفة لدعم فرصة نجاحهم في نشاطهم.