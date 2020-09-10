"الداخلية" تعلن نتائج المرشحين للقبول النهائي لقوات أمن المنشآت

على رتبة (جندي)

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، عن نتائج المرشحين للقبول النهائي لقوات أمن المنشآت على رتبة (جندي).

وأوضحت أنه يمكن معرفة نتيجة القبول النهائي وطلبات إجراءات القبول عبر بوابة (أبشر - توظيف) على الرابط التالي: https://jobs.sa/wps/portal/departments/jobs/ob-result .

وزارة الداخلية قوات أمن المنشآت

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10 سبتمبر 2020 - 22 محرّم 1442 08:25 PM

على رتبة (جندي)

"الداخلية" تعلن نتائج المرشحين للقبول النهائي لقوات أمن المنشآت

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، عن نتائج المرشحين للقبول النهائي لقوات أمن المنشآت على رتبة (جندي).

وأوضحت أنه يمكن معرفة نتيجة القبول النهائي وطلبات إجراءات القبول عبر بوابة (أبشر - توظيف) على الرابط التالي: https://jobs.sa/wps/portal/departments/jobs/ob-result .

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وزارة الداخلية قوات أمن المنشآت

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