سنغافورة.. "كورونا" يصيب 120 شخصاً خلال يوم

لعدد يمثل زيادة بنسبة 60 %

أعلنت وزارة الصحة في سنغافورة اليوم (الأحد)، تسجيل 120 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، وهو أكبر عدد من حالات الإصابة الجديدة تسجله في يوم واحد.

ووفقاً لـ"رويترز"، يمثل العدد زيادة بنسبة 60 المئة عن 75 إصابة سجلتها السلطات أمس، وهو العدد الذي كان يمثل أكبر زيادة سابقة.

وسجلت سنغافورة في المجمل 1309 إصابات وست حالات وفاة جراء الوباء العالمي.