سفارة المملكة في أديس بابا: بدء منح التأشيرات للعمالة الإثيوبية

عبر نظام "مساند" فقط وتحت إشراف الجهات المعنية بالبلدين

أعلنت سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية إثيوبيا الديمقراطية عن البدء في منح تأشيرات العمل للعمالة الإثيوبية ابتداء من أول أمس 26/ 11/ 1440 هـ الموافق 29/ 7/ 2019م.

ومن المقرر تنفيذ تأشيرات العمل عبر نظام "مساند" فقط والذي تم الاتفاق على العمل به بين البلدين، من أجل تسهيل منح التأشيرات تحت إشراف الجهات المعنية المختصة في المملكة وإثيوبيا.