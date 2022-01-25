قائمة محدثة بأكثر الدول تضرراً في العالم بوباء كورونا

جونز هوبكنز: أكثر من 354 مليون إصابة و5.6 مليون وفاة

أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم، إلى أكثر من 354 مليون إصابة، وإجمالي عدد الوفيات إلى أكثر من 5.6 مليون وفاة.

وبحسب بيانات الجامعة، بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 354.392.602، وإجمالي الوفيات 5.603.837.

وتصدّرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات من جرّاء الفيروس بـ 868.494 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 71.707.171.

تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ 623.636 حالة وفاة، وإجمالي الإصابات 24.142.032.

في المرتبة الثالثة تأتي الهند بإجمالي وفيات 489.848، وإجمالي إصابات 39.543.328.

وفي المرتبة الرابعة روسيا من حيث عدد الوفيات بـ 320.178، وإجمالي إصابات 10.988.027.

وفي المرتبة الخامسة المكسيك بإجمالي وفيات 303.183، وإجمالي إصابات 4.667.829.

وسادساً البيرو بإجمالي وفيات 204.323 وإجمالي إصابات 2.946.151.

وفي المرتبة السابعة بريطانيا بإجمالي وفيات 154.430، وإجمالي إصابات 16.063.010.

وفي المرتبة الثامنة إندونيسيا بإجمالي وفيات144.227، وإجمالي إصابات 4.289.305.

وفي المرتبة التاسعة إيطاليا بإجمالي وفيات 143.875، وإجمالي إصابات 10.001.344.

تلتها في المرتبة العاشرة كولومبيا بإجمالي وفيات 132.477، وإجمالي إصابات 5.761.398.