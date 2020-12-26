تنبيه للأرصاد: أمطار رعدية على منطقة المدينة المنورة.. تستمر حتى الـ11 مساء

مصحوبة برياح سطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم، بمنطقة المدينة المنورة بمشيئة الله، تضمّن أمطارًا رعدية تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتدنّيًا في مدى الرؤية.

وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات: الحناكية - العيص - المهد - وادي الفرع، تستمر حتى الساعة الـ11 مساء.