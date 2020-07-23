بعد فتحها من البحرين والكويت.. عودة السعوديين متاحة براً من الإمارات

وفق ما أعلنته سفارات المملكة الثلاث.. ومع تطبيق الإجراءات الاحترازية

قالت السفارة السعودية في الامارات: إنه ابتداءً من اليوم، تود السفارة أن تعلن عن إمكانية عودة المواطنين السعوديين الموجودين بدولة الإمارات العربية المتحدة الراغبين بالعودة إلى المملكة العربية السعودية عبر منفذ البطحاء دون تصريح سابق، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية المعمول بها بالمملكة. نتمنى لكم عودة آمنة.

وأمس أعلنت السفارة في البحرين عن إجراء مماثل قائلة: ابتداءً من اليوم، تود السفارة بالمنامة أن تعلن عن إمكانية عودة المواطنين السعوديين الموجودين بمملكة البحرين الراغبين بالعودة إلى المملكة العربية السعودية عبر جسر الملك فهد دون تصريح سابق، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية المعمول بها بالمملكة. مع تمنياتنا للجميع بعودة آمنة.

وفي وقت سابق، قالت سفارة المملكة لدى الكويت: يسرّ السفارة أن تعلن عن فتح المنافذ البرية لعودة المواطنين والمواطنات السعوديين وأفراد أسرهم (زوج، زوجة، أبناء، والدين) لأرض الوطن دون تصريح سابق ابتداءً من اليوم، وكذلك لمرافقيهم من العمالة المنزلية، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية المعمول بها.