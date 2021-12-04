الفصل الدراسي الثاني ينطلق في النماص وسط استعدادات مكتملة

ينطلق يوم غدٍ الأحد الفصل الدراسي الثاني للعام 1443هـ بتعليم النماص وسط استعدادات مكتملة.



وبدأت الإدارة منذ بداية الاختبارات للفصل الأول بمتابعة الصيانة والنظافة والتدفئة والسلامة وترحيل مقررات الفصل الدراسي الثاني بنسبة 100 ‎%‎ إلى المدارس بإشراف من مدير التعليم عمر الغامدي.



كما تابع نتائج الطلاب والطالبات وهنأهم جميعًا بالنجاح، وعبّر عن شكره لمديري ومديرات المدارس والمعلمين والمعلمات وأولياء الأمور والمجتمع التعليمي على ما قدموه من عطاء كبير.