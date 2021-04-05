"الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة على تبوك

تشمل 3 محافظات وتستمر لـ 7 مساءً

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة تبوك اليوم، تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية على محافظات: تيماء والوجه وأملج.

وذكر المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

المركز الوطني للأرصاد حالة الطقس

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05 إبريل 2021 - 23 شعبان 1442 01:57 PM

تشمل 3 محافظات وتستمر لـ 7 مساءً

"الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة على تبوك

وكالة الأنباء السعودية (واس)

تبوك

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أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة تبوك اليوم، تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية على محافظات: تيماء والوجه وأملج.

وذكر المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

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