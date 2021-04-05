"الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة على تبوك

تشمل 3 محافظات وتستمر لـ 7 مساءً

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة تبوك اليوم، تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية على محافظات: تيماء والوجه وأملج.

وذكر المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة السابعة مساءً.