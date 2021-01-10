"نصف القمر".. أجمل شواطئ العالم والأبرز بين المعالم السياحية في المنطقة الشرقية

الأطول في منطقة الخليج والأجمل للصيد الوجهة الأمثل للإبحار والرياضات والمسابقات

أحد أجمل شواطئ العالم والأبرز بين المعالم السياحية في المنطقة الشرقية؛ تمتد سواحله ليكون الأطول في منطقة الخليج بـ700 كيلو متر؛ وهو الشاطئ الأجمل للصيد خاصة أسماك الهامور الكبيرة، كما أنه الوجهة الأمثل للإبحار والرياضات والمسابقات البحرية، إضافة للأنشطة السياحية الجاذبة والمناسبة لكل أفراد العائلة، أنت في رحلة إلى شاطئ "نصف القمر".

وفي الرحلة يُعرف شاطئ نصف القمر بـ"الهاف مون"، وهو الاسم الذي اشتهر به قديماً ويتم تداوله إلى الآن، أما "نصف القمر" فتعود لشكل المنحنى الذي تتخذه جغرافية الشاطئ في صورة "الهلال"، وهذا ما يعطي للشاطئ شكلاً مبهراً كأحد العلامات الطبيعية في المنطقة.

ويعد هذا الشاطئ أحد أكثر الوجهات ملاءمة لإجراء العديد من السباقات الرياضية؛ بالإضافة إلى العديد من الأماكن المناسبة للتخييم، ومن الأماكن المناسبة لتعلم وممارسة رياضة الغوص.

ويتسم "نصف القمر" بطبيعة ساحرة حيث تأخذ الأرض في مواجهة البحر شكل القوس لتعطي وقت الغروب منظراً ساحراً، يزدان بمتعة الخيارات في مدن الألعاب المتعددة منها مدينة الأمير محمد بن فهد الترفيهية ومدينة ألعاب العزيزية، وتضم العشرات من الرياضات البحرية وركوب الخيل والدراجات النارية.

ويشهد الشاطئ المشيد على امتداده العديد من المنتجعات، إقامة السباقات الرياضية خاصة في مجال السيارات.

يُذكر أن موسم شتاء السعودية، "الشتاء حولك" أطلق خلال الفترة من 10 ديسمبر 2020، حتى نهاية مارس 2021م، وذلك عبر 300 تجربة وباقة سياحية في 17 وجهة متفرقة في أنحاء المملكة، وعروض من 200 منشأة في القطاع الخاص لمزيد من المتعة للعائلات والأفراد.