رئيس مركز الشديدة بالخرج في ذمة الله

فُجع الزميل علي العرجاني رئيس تحرير صحيفة نزاهة الإلكترونية بوفاة عمه الشيخ ظافر بن جربوع العرجاني رئيس مركز الشديدة بالخرج، واستقبل العزاء بمنزله الكائن بحي الشديدة بمحافظة الخرج.

"سبق" تقدم العزاء للزميل العرجاني وكافة أسرة الفقيد وذويه، سائلين الله للفقيد الرحمة والمغفرة، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.