"الجباب": الهدف الأسمى لمركز الملك سلمان الإغاثي هو تقديم العون للإنسانية

خلال مقابلة مع التلفزيون الجيبوتي

أوضح رئيس وفد مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الدكتور عبدالوهاب الجباب، خلال مقابلة أجراها مع إذاعة وتلفزيون جيبوتي (RTD) ، أن وفد المركز ستكون مهمته لسبعة أيام، سيتخللها إجراء أكثر من 100 عملية جراحية، وعلاج 150 حالة مرضية في الجراحة والمسالك البولية للأطفال.

وأشار إلى أن الوفد يتكون من عدد من الأطباء والاستشاريين والجراحين والمتطوعين الأخصائيين في طب الأسرة والتخدير؛ لتحقيق الهدف الأسمى للمركز، وهو تقديم العون والدعم التطوعي للإنسان باعتبار مركز الملك سلمان الإغاثي هو الذراع الخارجية للمملكة العربية السعودية.

وأضاف "الجباب" بأن المركز سيقوم بتدريب الكوادر الطبية العاملة بالمستشفيات المستهدفة بهدف إكسابهم المهارات والخبرات المطلوبة في مثل تلك الحالات المرضية، وتطوير البرامج السريرية لرفع الكفاءة الطبية والأدائية والعلاجية.

وأضاف بأن لدى المركز هدفًا مرحليًّا، هو التوسع الإغاثي لعدد من الدول بمختلف القارات، وسيتخلل ذلك 144 حملة إغاثية متنوعة بين طبية وإغاثية، ستشمل 44 دولة.

واختتم حديثه بالشكر والتقدير للتلفزة الجيبوتية ولوزارة الصحة والمستشفيات المستهدفة، ولكل من ساهم في إنجاح الحملة.