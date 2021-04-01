"الصحة العالمية": بطء التلقيح في أوروبا "غير مقبول" في مواجهة وضع "مقلق"

المنظمة: وتيرتهم تطيل أمد الوباء.. وعدد الإصابات  ارتفع كثيراً آخر 5 أسابيع

انتقدت منظمة الصحة العالمية الخميس البطء "غير المقبول" لحملة التلقيح ضد كوفيد-19 في أوروبا التي تواجه وضعاً وبائياً يثير "أشد قلق" منذ أشهر.

وقال الفرع الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية في بيان إن "الوتيرة البطيئة للتلقيح تطيل أمد الوباء"، مؤكداً أن عدد الإصابات الجديدة في أوروبا ارتفع كثيراً في الأسابيع الخمسة الماضية.

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01 إبريل 2021 - 19 شعبان 1442 11:11 AM

المنظمة: وتيرتهم تطيل أمد الوباء.. وعدد الإصابات  ارتفع كثيراً آخر 5 أسابيع

"الصحة العالمية": بطء التلقيح في أوروبا "غير مقبول" في مواجهة وضع "مقلق"

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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انتقدت منظمة الصحة العالمية الخميس البطء "غير المقبول" لحملة التلقيح ضد كوفيد-19 في أوروبا التي تواجه وضعاً وبائياً يثير "أشد قلق" منذ أشهر.

وقال الفرع الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية في بيان إن "الوتيرة البطيئة للتلقيح تطيل أمد الوباء"، مؤكداً أن عدد الإصابات الجديدة في أوروبا ارتفع كثيراً في الأسابيع الخمسة الماضية.

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