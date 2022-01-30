من الاحتياج إلى الإنتاج.. هنا قصة ملهمة لـ10 آلاف أرملة ومطلقة بمكة

أكاديمية "حياة" سلّمت الدفعة الأولى من القرض الحسن للمجموعة الثالثة من المستفيدات

استكملت أكاديمية "حياة" لتمكين المرأة التابعة لجمعية المودة للتنمية الأسرية بمنطقة مكرمة المكرمة تسليم الدفعة الأولى من القرض الحسن للمجموعة الثالثة من السيدات المستفيدات عبر المحفظة التمويلية المقدمة من بنك التنمية الاجتماعية، بعد استيفاء كل الشروط.

وتفصيلاً، أوضح رئيس مجلس الإدارة المهندس فيصل بن سيف الدين السمنودي أن الأكاديمية مكّنت ٧٠٪ من الدفعة الثالثة من السيدات صاحبات المشاريع الناشئة، وذلك عبر مبادرة أكاديمية حياة التي تم تأسيسها عام ٢٠١٨م وبلغ عدد المستفيدات منها (١٠.٠٠٩)؛ بهدف تمكين مستفيدات الضمان الاجتماعي من المطلقات والأرامل والسيدات اللاتي بحاجة إلى للدعم والإرشاد المهني من خلال برامج تدريبية منتهية بالتوظيف؛ بالإضافة إلى ترشيح المستفيدات للمشاريع القائمة؛ لتزويدهن بفرص حقيقية تسهم في رفع مستوى دخل المستفيدات وتمكنيهن من خلال استقرارهن المادي عبر عدة برامج تدريبية حرفية ومهنية.

وتهدف الأكاديمية إلى تمكين المرأة ورفع قدرتها على رعاية أسرتها اجتماعياً واقتصادياً من خلال زيادة معدلات التوظيف وزيادة مساهمة الأسر المنتجة في الاقتصاد والمساهمة المباشرة لتحقيق أهداف رؤية ٢٠٣٠.

وبين المهندس "السمنودي" أن عملية تمكين السيدات تجري وفق خطة عملية تضمن نجاح واستمرارية المشاريع؛ حيث إن من شروط الحصول على قرض المحفظة التمويلية، التحاق المتقدمات بمعسكر حياة لتطوير وإدارة المشاريع والذي يمتد لمدة ١٠ أيام تدريب مكثفة لتعلم أهم المهارات اللازمة لإدارة العمل، كالتسويق، وخدمة العملاء والتخطيط المالي.

ووفرت الأكاديمية أيضاً خدمة تصوير المنتجات الاحترافي لمشاريع المستفيدات، ودعمهن عبر منافذ البيع التي تقيمها الأكاديمية؛ لعرض منتجاتهن وتسويقها لتوسيع دائرة عملائهن. حيث تستهدف توفير الدعم للمستفيدات قبل وبعد الحصول على التمويل من خلال تقديم الاستشارات المهنية التي تخص المشروع؛ لضمان سير مشاريعهن وتطويرها.

وأشار "السمنودي" إلى أن الأكاديمية خلال العام 2021 م نجحت في الوصول بـ318 مستفيدة لافتتاح مشاريعهن الخاصة. كما بلغ عدد المستفيدات من البرامج المهنية والحرفية 3351 مستفيدة عبر 89 برنامج تدريبي بمجموع ساعات تدريبية 1828 ساعة. كما تم إطلاق مشروع سوق المنتجات الزراعية بالشراكة مع بنك التنمية الاجتماعية وأمانة جدة وفرع وزارة الموارد البشرية لتحويل 120 أسرة ضمانية من الاحتياج إلى الإنتاج عبر تدريبهم وتمكينهم من خلال مشروع تأسيس وتشغيل 120 منفذ بيع للخضار والفواكه بالإضافة لـ29 مستفيدة تم مساعدتهن في التوظيف بالشراكة مع طاقات. 387 مستفيدة من مستفيدات الضمان الاجتماعي تم تمكينهن، وتم تقديم 107 استشارات مهنية للمستفيدات. وبنسبة 100% من المستفيدات اكتسبن مهارات ومعارف جديدة من التدريب الحرفي والمهني و32% من المستفيدات أطلقن مشاريع تدر عليهن دخلاً مالياً. وبلغ العائد على الاستثمار الاجتماعي مقابل كل ريال تم صرفه 19.8 ريال.

وأكد أن أكاديمية "حياة" لتمكين المرأة تسعى إلى تمكين المستفيدات من خلال صندوق ترابط للدعم والتمويل بعد الحصول على التدريب والتمكين الحرفي والمهارى لدعمهن اقتصاديا وتطوير مشاريعهن الناشئة والمتوسطة؛ بهدف التخفيف من أعباء الحياة المالية وإيجاد مصدر دخل يساعدهم على الاستقلال المالي ليصبحوا أفرادا فاعلين ومنتجين في المجتمع وتحويلهم من الاحتياج إلى الإنتاج.

واختتم "السمنودي" حديثه بالتأكيد على أن الأكاديمية مستمرة خلال العام 2022م في تحقيق أهدافها في تمكين 1551 متدربة من خلال 55 برنامج تدريبي وإطلاق 110 مشاريع مدرة للدخل للمستفيدات عبر مجالات عمل الأكاديمية المختلفة؛ بدايةً بالتدريب الحرفي والمهني والريادي ومعامل الإنتاج والتسويق والدعم التمويل للمشاريع الصغيرة والأسر الضمانية المتعثرة ومنافذ قنوات البيع.