900 مستفيد ومستفيدة من برامج الهلال الأحمر التدريبية بالشرقية

خلال شهر يوليو.. واستفادوا من 47 برنامجاً

أسهمت البرامج التدريبية التي تقيمها إدارة التدريب بفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية في تثقيف وتأهيل وتدريب 900 مستفيد ومستفيدة خلال شهر يوليو من العام 2021م، حيث بلغ عدد البرامج التدريبية المقامة بالمنطقة الشرقية 47 برنامجاً تدريبياً.

وتنوعت الدورات المقدمة للمواطنين والكوادر الإسعافية في الهيئة وشملت 14 دورة في برنامج الأمير نايف للإسعافات الأولية، واستفاد منها 232 متدرباً ومتدربةً، و11 دورة طبية تخصصية للكادر الإسعافي في البروتوكولات العلاجية ومبادئ الخدمات الإسعافية والـITLS، كذلك أقيمت 22 محاضرة إسعافية استفاد منها 613 مستفيداً ومستفيدةً في جهات مختلفة بالمنطقة الشرقية؛ منها حرس الحدود بالشرقية، ومحاضرات للتثقيف المجتمعي خاصة للجمهور من المواطنين والمقيمين.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية فهد بن عثمان الغامدي أن الهيئة تسعى من خلال هذه البرامج التدريبية لرفع استعدادات كوادرها الطبية الإسعافية والمواطنين والمقيمين، للمساهمة في إنقاذ الحالات الإسعافية المختلفة في اللحظات الأولى من وقوعها لتفادي حدوث أي مضاعفات أو وفاة لا قدر الله تعالى.

وأضاف: "نهيب بالإخوة المواطنين والأخوات المواطنات المبادرة للتقدم لإدارات التدريب في هيئة الهلال الأحمر السعودي للتسجيل في هذه الدورات والمحاضرات المهمة للحصول على التأهيل والتدريب اللازم في مبادئ الإسعافات الأولية للمساهمة في إنقاذ الحالات الإسعافية عند الحاجة لا قدر الله تعالى".