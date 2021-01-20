تعرّف على 10 اتهامات تُعَرض "ترامب" للملاحقة القضائية وتقوده إلى السجن

جاءت في تقرير لصحيفة "ميرور" البريطانية

قالت صحيفة "ميرور" البريطانية: إن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، عُرضة للملاحقة بعشر جرائم، قد تقوده إلى السجن.

واستعرضت "ميرور" أشهر القضايا التي قد تؤدي مستقبلًا إلى محاكمة ترامب، وربما إدانته وسجنه وهي:

1- إعاقة سير العدالة: ارتبط اسم ترامب بالتأثير في التحقيق الخاص الذي قام به روبرت مولر حول التدخل الروسي المزعوم في الانتخابات الرئاسية لعام 2016.

2- تهم على علاقة بالانتخابات: ارتكب ترامب مخالفات ترقى إلى تهم جنائية؛ حيث ضغط على المسؤولين في ولاية جورجيا "لإيجاد" أصوات كافية لقلب نتائج الانتخابات لصالحه. كما أجج الغرائز الحزبية؛ مما أدى إلى اقتحام الكونجرس ومقتل 5 أشخاص بينهم رجل شرطة، وتصرفات ترامب قد تُعَرضه للعديد من القضايا المدنية.

3- قضية مانهاتن: في عام 2018 اعترف محامي ترامب السابق مايكل كوهين بأنه انتهك تمويل الحملة الانتخابية، بعدما دفع مبالغ ضخمة للنجمة الإباحية ستورمي دانيالز؛ لعدم مناقشة علاقتها المزعومة بترامب.

4 - سلوك جنسي: أكثر من 30 امرأة اتهمن ترامب بارتكاب سلوك جنسي غير لائق تجاههن؛ فيما أشارت إي جان كارول في كتاب صدر عام 2019، إلى أن ترامب اغتصبها منذ أكثر من 20 عامًا؛ الأمر الذي نفاه الرئيس.

5- فضيحة شركة ترامب: المدعية العامة في نيويورك ليتيتيا جايمس تُحقق في ما إذا كانت شركة العقارات التابعة لعائلة ترامب قد قدّمت قيمة ملكية زائفة لتأمين القروض أو المزايا الضريبية.

6- تحقيق مكاسب شخصية: اتهم ترامب باستخدام منصبه في الرئاسة لتحقيق مكاسب شخصية. ورَفَع الديموقراطيون قضيتين يتهمون فيهما ترامب بانتهاك "بند المكافآت" في الدستور الأمريكي؛ على خلفية إنفاق بعض ممثلي الدول الأموال في فندق شركته في واشنطن.

7- الاحتيال التسويقي: تمت مقاضاة ترامب وأبنائه الثلاثة الأكبر سنًّا بتهمة الاحتيال في عام 2018؛ بسبب تحويلهم عملية التسويق لبرنامج "المبتدئ" إلى شركة "ACN Opportunity LLC" التي أعلنت إفلاسها.

8- الاحتيال على ماري ترامب: ماري ترامب هي ابنة شقيق الرئيس، رفعت دعوى قضائية ضده، متهمة إياه بالتآمر مع عمها وعمتها للاحتيال عليها بملايين الدولارات من ممتلكات جدها.

9- قضية نجمة برنامج "المبتدئ": قبل أسابيع قليلة من انتخابات عام 2016، ادعت المتسابقة السابقة في برنامج "المبتدئ" سمر زيرفوس، أن ترامب قبّلها ولمسها في عام 2007، وأضافت أنه بعد أن وصفها بالكاذبة، رفعت زيرفوس دعوى ضده بتهمة التشهير في العام 2017. ووافق ترامب على الإدلاء بشهادته أمام المحكمة؛ لكن محاميه تَمَكّن من تأجيلها لحين صدور قرار محكمة الاستئناف هذا العام.

10- العفو: يستطيع ترامب إصدار عفو خاص عن نفسه؛ لكن العفو يُعتبر اعترافًا منه بالذنب؛ مما قد يُعرّضه لمزيد من الدعاوى القضائية الخاصة.