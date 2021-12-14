هيونداي تعلن سعر سيارتها الكروس أوفر المرتقبة "إيونيك 5" الكهربائية

أعلنت شركة "هيونداي" المتخصصة في تصنيع السيارات أخيرًا، سعر سيارتها الكروس أوفر المرتقبة "إيونيك 5" الكهربائية، التي تنوي إطلاقها قريبًا في الأسواق العالمية.

وأوضح موقع "إنغادجيت" أن سيارة هيونداي الكهربائية الجديدة سيتم إطلاقها بسعر يبدأ من 39 ألفًا و700 دولار أمريكي، ويصل إلى 54 ألفًا و500 دولار أمريكي.

وستطرح "هيونداي" 3 طرازات من السيارات، بقدرة بطارية تصل إلى 77.4 كيلووات في الساعة، وحد أقصى لها يبلغ 303 ميلًا.

وتبلغ قوة محركات تلك السيارات 168 حصانًا للمحرك ذي الدفع الثنائي؛ فيما تبلغ 320 حصانًا.