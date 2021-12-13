توظيفٌ مباشر لـ3100 شاب.. هنا 15 مذكرة لـ"التقني" يباركها أمير الشرقية

تأكيدًا على ضرورة مواكبة التخصصات لمتطلبات سوق العمل كضرورة ملحة

أكد أمير المنطقة الشرقية، سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أهمية التكامل بين الجهات التعليمية والحكومية والقطاع الخاص لاستثمار قدرات الشباب، وتحديد التخصصات التي يتطلبها سوق العمل؛ لضمان حصول كل شاب وشابة على فرصة وظيفية تناسب مؤهلاته وقدراته وإمكاناته ومهاراته.

وبارك أمير المنطقة الشرقية، بحضور محافظ المؤسسة العامة للتدريب الفني والتقني، الدكتور أحمد الفهيد، توقيع 15 مذكرة تفاهم لتوظيف مباشر لأكثر من 3100 من خريجي المؤسسة العامة للتدريب الفني.

وشدد الأمير على أهمية المواءمة بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل كضرورة ملحة تفرضها التحولات والتطورات التي يمر بها عالمنا اليوم، وغاية لتحقيق التنمية الشاملة التي تنعكس بشكل أو بآخر في تحسين حياة المواطن في مناحي الحياة كافة.

وتضمنت المذكرات التعاون لدراسة احتياجات سوق العمل وأهمية المخرجات الفنية المؤهلة، وتوفير حوافز للتخصصات التي تقابل احتياجات سوق العمل.. كما ركزت المذكرات أيضًا على توفير متطلبات سوق العمل من التخصصـات المختلفة وربـط هـذه التخصصات بما يتطلبه السوق من مهـارات ومعـارف لتسـهيل عمليـة التوظيف.

وقدّم محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد، شرحًا عن جهود التدريب التقني بالمملكة بشكل عام والمنطقة الشرقية بشكل خاص، والتي يتدرب بها (29370) متدربًا ومتدربة في (29) منشأة تدريبية؛ منها (13) وحدة تدريب غير ربحية (معاهد الشراكات الاستراتيجية)؛ حيث يتدربون في مختلف التخصصات النوعية، ومن المتوقع تَخَرج (2909) خريجين وخريجات لهذا الفصل بمجموع (١٣.٥٢٢) خريجًا وخريجة منذ تأسيسها.

عقب ذلك، جرى توقيع المذكرات العشر الأولى بين الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة الشرقية ومَثّلها المدير العام المهندس بدر بن إبراهيم العبدالواحد، مع كل من: فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ومَثّلها المدير العام عبدالرحمن المقبل، وغرفة الشرقية ومَثّلها رئيس مجلس الإدارة عبدالحكيم الخالدي، وشركة دار اليوم للإعلام المتخصص ومَثّلها الرئيس التنفيذي نايف الجاسر، وشركة الزامل للاستثمار الصناعي ومَثّلها الرئيس التنفيذي الأستاذ عبدالله الزامل، وشركة المجدوعي القابضة ومَثّلها الرئيس التنفيذي يوسف المجدوعي، وشركة العثمان للإنتاج والتصنيع الزراعي (ندى) ومَثّلها الرئيس التنفيذي عبدالمحسن العثمان، ومؤسسة محمد العجيمي للمقاولات ومَثّلها الرئيس التنفيذي المهندس سالم العجيمي، وشركة مجموع سالم أحمد بالحمر القابضة ومَثّلها الرئيس التنفيذي أحمد بالحمر، وشركة البحر الأحمر العالمية ومَثّلها الرئيس التنفيذي خالد فقيه.

كما تم توقيع مذكرة مع شركة الكفاح القابضة ومَثّلها الرئيس التنفيذي عبدالعزيز العفالق؛ فيما وقّعت عميدة الكلية العالمية للبنات بالقطيف جين لورد مذكرة مع شركة جزيرة سماء للأزياء المحدودة "ردتاغ" ومَثّلها مدير التوظيف زينب شعبان، كما جرى توقيع اتفاقيتيْن وقّعها عميد الكلية التقني بالدمام المهندس أحمد بن عثمان الغامدي مع كل من: شركة نبيل عبدالله أبو نهية وشريكه ومَثّلها نائب رئيس مجلس الإدارة عبدالله أبو نهية، وشركة أسواق التميمي ومَثّلها نائب الرئيس التنفيذي فواز التميمي.

كما وقّع مدير المعهد الثانوي الصناعي بالدمام المهندس أحمد بن عبدالغني الغامدي مذكرة مع شركة العوجان "كوكا كولا" للمرطبات ومَثّلها نائب الرئيس طلال العوجان، كما وقّع مدير المعهد الثانوي الصناعي الثالث بالأحساء المهندس عبدالله بن إبراهيم الدحيلان مع شركة ناصر بن سعيد الهاجري للمقاولات الصناعي ومَثّلها الرئيس التنفيذي فيصل الهاجري.

ونَصّت المذكرات على إتاحة الفرص الوظيفية للكوادر الوطنية المؤهلة من مخرجات المنشآت التدريبية بالمنطقة للانخراط في سوق العمل من خلال التوظيف المباشر أو التدريب المنتهي بالتوظيف في عدة تخصصات؛ منها (ميكانيكا السيارات، الحاسب آلي، التكييف والتبريد، الأمن والسلامة مهنية، الكهرباء، اللحام، المعدات، المساحة، المحاسبة، الموارد بشرية، المبيعات، الإدارة مكتبية، التسويق، الإنشاءات المعمارية، التمديدات الصحية، المعدات ثقيلة، النجارة، السمكرة والدهان، الصفائح المعدنية، تشغيل آلات إنتاج، الكهرباء الانشائية، الكهرباء الصناعية، إدارة المستودعات، الإلكترونيات، الأجهزة والآلات دقيقة، الدعم فني، الشبكات، الوسائط المتعددة، الإنشاءات المدنية، صيانة الآلات الميكانيكية، السياحة، التشغيل وصيانة الآلات، إدارة الأعمال، إدارة الفعاليات، إدارة المبيعات، خدمة العملاء، الصحة والسلامة المهنية).

وكذلك قامت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة الشرقية، بتزويد الشركاء بقائمة الخريجين وتخصصاتهم، وتمكينهم من الحصول على البيانات والمعلومات للتحقق من التحصيل التدريبي والعلمي للمتخرجين لاختيار ما يناسب سياستهم من الخريجين، وتقديم الإرشاد التقني والمهني، وكذلك عقد لقاءات توظيف خاصة بالشركاء، كما نصت المذكرات على التزام الشركاء بتوفير الفرص الوظيفية أو التدريبية لخريجي المنشآت التدريبية، وكذلك إبراز دور المؤسسة في المساهمة بالتوظيف بسوق العمل، وإجراء المقابلات الوظيفية مع الخريجين لاختيار المناسب، ومتابعة توقيع العقود الوظيفية مع المتقدمين، والمشاركة في الأنشطة (ملتقيات، منتديات، أيام مهنة، معارض) والتي يتم تنظيمها.