أمير الرياض بالنيابة يشدد على ضرورة الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية

أكد على القطاعات المعنية تكثيف الجولات الميدانية لرصد المخالفات

شدد الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة على ضرورة الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا والسلالات المتحورة منه.

وأكد على القطاعات المعنية في المنطقة كافة بضرورة تكثيف الجولات الميدانية على أماكن التجمعات ورصد مخالفات عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية الصادرة عن الجهات الرسمية ومنها لبس الكمامة، وتطبيق إجراءات التباعد في جميع الأماكن "المغلقة والمفتوحة" والأنشطة والفعاليات.