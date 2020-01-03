نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد "الذروي"

استُشهد دفاعاً عن الدين والوطن بالحد الجنوبي

نقل نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز، تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - وتعازي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، لذوي وأسرة الشهيد الجندي أول ناصر بن يحيى محمد الذروي؛ من منسوبي القوات البرية، الذي استُشهد دفاعاً عن الدين والوطن بالحد الجنوبي بمنطقة نجران.

وأعرب سمو نائب أمير جازان، عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيد، داعياً الله -عزّ وجلّ- أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته، مؤكداً أن ما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني وبطولي كبير هو مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن.

من جانبهم، أعرب والد وذوو وأسرة الشهيد الذروي؛ عن شكرهم للقيادة الرشيدة، ولسمو أمير المنطقة، وسمو نائب أمير المنطقة، على مواساتهم، مؤكدين أن ذلك نابعٌ من حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين -رعاه الله- بأبنائها في كل مكان، معربين عن فخرهم بالشهيد الذي استُشهد في ميدان العز والكرامة للدفاع عن الدين والوطن الغالي.