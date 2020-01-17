في أجواء مثيرة.. شاهد "شبلة سحاب" تخطف "كأس فروسية حائل"

فيما سلّم مدير الميدان الجوائز للجياد الفائزة.. "سباقات وأشواط وجياد"

خطفت "شبلة سحاب" لمالكها زقم حامد القاسم وخيّالها عبدالعزيز الموسى، جائزة الكأس الرئيسي، لسباق ميدان الفروسية بمنطقة حائل، في حفله الثاني عشر لهذا العام؛ وذلك في أجواء مثيرة.

وفاز بالمركز الأول لشوط السباق الأول، الجواد "عون الله" للمالك محمد خلف العنزي بالخيال البراء المحيميدي؛ فيما حقق الجواد "محبوب عزت" المركز الأول في الشوط الثاني للمالك إسطبل الموج والخيال مهدي الحبيل، كما فاز الجواد "عناية المهيمن" بالمركز الأول في سباق الشوط الثالث للمالك راجح هندي الشلاقي بالخيال البراء المحيميدي.

وسلم مدير ميدان الفروسية بالمنطقة بندر بن حسن التبيناوي، الجوائز للجياد الفائزة.