نموذج المملكة الهائل.. 30 شركة سعودية تبحث فرص الاستثمار بكازاخستان

فيما يلتقى "خالد الفالح" رئيسَي الجمهورية والوزراء لاستعراض الشراكة القوية

ذكرت وكالة الأنباء الكازاخستانية، اليوم، أن أكثر من 30 شركة سعودية تبحث فرصة للاستثمار في كازاخستان.

وشدد نائب وزير الخارجية الكازاخستاني، ألماس عيدروف، في منتدى الاستثمار "السعودي-الكازاخستاني" على أهمية السوق السعودي في تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية، وكذلك الإمكانات الهائلة لتوسيع التعاون الاستثماري بين المملكة وكازاخستان.

وأشارت الوكالة الكازاخستانية، إلى أن المملكة العربية السعودية أصبحت نموذجاً ناجحاً لعديد من البلدان من حيث كيفية إنشاء الأعمال وتنويع الاقتصاد وتنفيذ الإصلاحات الاجتماعية، وتملك إمكانات هائلة في مجالات، مثل الاقتصاد والزراعة والتمويل والبتروكيماويات وغيرها.

ووصل وفد سعودي، أمس الاحد، إلى كازاخستان برئاسة وزير الاستثمار خالد بن عبدالعزيز الفالح، ووفد من المسؤولين الحكوميين، وممثلو القطاع الخاص السعودي، في زيارة رسمية لجمهورية كازاخستان، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية والتنموية المتبادلة بين البلدين.

ويلتقي الوزير السعودي خلال الزيارة رئيس جمهورية كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، ورئيس الوزراء اسكار مامين، لاستعراض الشراكة القوية بين البلدين منذ عام 1991م، وبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية.