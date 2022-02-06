شاهد.. أوروبيون يعيشون بـ"مخيمات لاجئين" أقامتها السعودية قبل 83 عامًا

صورة للتاريخ تُوَثقها "الدارة" تعكس عناية المملكة منذ الحرب العالمية الثانية

بذلت المملكة العربية السعودية -ولا تزال- جهودًا إنسانية، وتاريخًا مشرفًا يعكس مدى حرصها واهتمامها بحقوق الإنسان، ولعل من أوائل ما قدمته؛ إنشاؤها مخيميْن للأوروبيين قبل 83 عامًا؛ وذلك أثناء نشوب الحرب العالمية الثانية.

"دارة الملك عبدالعزيز" التي عُرفت بـ"ذاكرة الوطن"، وثّقت ذلك، ونشرته عبر منصاتها الاجتماعية، وقالت: لجأ إلى المملكة العربية السعودية عام 1360هـ مجموعة من البحارة والمحاربين الإيطاليين والألمان في أثناء الحرب العالمية الثانية، فأقامت حكومة المملكة مخيمين لهم؛ أحدهما للإيطاليين في جزيرتين في البحر الأحمر، والآخر في مستشفى جدة ينعمون فيهما بحقوق الإنسان الكاملة والمعاملة الحسنة.

وأضافت: "حين زار مندوب اللجنة الدولية للصليب الأحمر المعسكرين، رفع خطاب شكر للشؤون الخارجية السعودية يشيد فيه بالتسهيلات المقدمة بالرغم من صعوبة الظروف.