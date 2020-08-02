حالة تستمر حتى الـ ١٠ مساءً.. تنبيه متقدم يبشر بأمطار غزيرة على عسير

الأرصاد: تصحب بنشاط في الرياح السطحية وتساقط البرد وجريان السيول

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً عن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، تصحب بنشاط في الرياح السطحية، وتساقط البرد وجريان السيول، مما تتسبب في شبه انعدام في الرؤية.
ويشمل الإنذار تشمل مدينة أبها وضواحيها، ومحافظات أحد رفيدة والبرك والنماص وبارق وبلقرن وبيشة وخميس مشيط ورجال ألمع وسراة عبيدة وطريب وظهران الجنوب ومحايل عسير وتنومة، حيث تستمر الحالة الجوية حتى الساعة الـ ١٠ مساءً.

عسير أمطار

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02 أغسطس 2020 - 12 ذو الحجة 1441 11:43 AM

الأرصاد: تصحب بنشاط في الرياح السطحية وتساقط البرد وجريان السيول

حالة تستمر حتى الـ ١٠ مساءً.. تنبيه متقدم يبشر بأمطار غزيرة على عسير

أرشيفية

أرشيفية

وكالة الأنباء السعودية (واس)

أبها

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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً عن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، تصحب بنشاط في الرياح السطحية، وتساقط البرد وجريان السيول، مما تتسبب في شبه انعدام في الرؤية.
ويشمل الإنذار تشمل مدينة أبها وضواحيها، ومحافظات أحد رفيدة والبرك والنماص وبارق وبلقرن وبيشة وخميس مشيط ورجال ألمع وسراة عبيدة وطريب وظهران الجنوب ومحايل عسير وتنومة، حيث تستمر الحالة الجوية حتى الساعة الـ ١٠ مساءً.

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عسير أمطار

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