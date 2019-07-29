500 شاب مكي يستعدون لخدمة ضيوف الرحمن.. حزمة من المناشط

يواصل برنامج «شباب مكة في خدمتك»، دوره في خدمة الحجاج والمعتمرين، بمشاركة ٥٠٠ شاب، يقدمون حزمة من المناشط، خلال موسم حج هذا العام بالشراكة مع عدة جهات حكومة.



وقال مدير عام مشروع تعظيم البلد الحرام المكلف سعود الرحيلي: "إن المناشط التي يقدمها البرنامج التابع للمشروع تتمثل في إرشاد التائه داخل المسجد الحرام وخدمة الطائفين، والتي تهدف لتطويف كبار السن وأصحاب الاحتياجات الخاصة وتسعيتهم مجانًا".



وأشار الرحيلي، إلى أن ذلك يأتي بالشراكة مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، على مدار الساعة وطوال العام، فضلًا عن خدمة «إرشاد التائه»، والمقدمة بالشراكة مع وزارة الحج والعمرة، بإيصال الحجاج التائهين بالمنطقة المركزية والمشاعر المقدسة إلى مساكنهم.



وتشمل الخدمات المقدمة، نشاط الإسعافات الأولية، ويقدم بالشراكة مع هيئة الهلال الأحمر السعودي بإسعاف المصابين أو نقلهم إلى المراكز الصحية الموجودة داخل الحرم أو إلى مستشفى أجياد، بالإضافة إلى التوعية بحق الطريق، بالشراكة مع قوات الطوارئ الخاصة؛ لمساندة رجل الأمن في منع الافتراش في الطرقات المزدحمة داخل المسجد الحرام وفي المنطقة المركزية.



وتتضمن خدمات برنامج "شباب مكة في خدمتك" نشاط رعاية الحجاج المرضى المنومين في المستشفيات بالتعاون مع الشؤون الصحية بالعاصمة المقدسة.



يذكر أن برنامج "شباب مكة في خدمتك"، أحد برامج مشروع «تعظيم البلد الحرام»، وتدخل أنشطه عامها الخامس عشر على التوالي، في خدمة الحجاج بالمسجد الحرام والمنطقة المركزية والمشاعر المقدسة.