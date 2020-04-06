"الصحة" تحدِّث موقع حالات كورونا:61 حالة جديدة .. والإجمالي يرتفع إلى 2463‏

أعلنت "الصحة" صباح اليوم تحديث عدد حالات فيروس كورونا الجديد (COVID-19) حسب المدن والمحافظات في السعودية عبر الموقع الإلكتروني؛ حيث تم تسجيل 61 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للحالات المسجَّلة بالسعودية منذ تاريخ ظهور المرض إلى2463 حالة؛ فيما بلغ عدد الحالات النشطة 1941 حالة، وبلغ عدد المتعافين488 والوفيات 34.

وقالت وزارة الصحة : التحديث القادم سيكون عند الساعة ٤ مساءً.

وجاء توزيع الحالات الـ61 الجديدة كالتالي⁩: ⁧

الرياض⁩: 9 ⁧

جدة⁩: 20 ⁧

مكة⁩: 10

المدينة⁩: 8 ⁧

الدمام⁩: 2

القطيف⁩: 6 ⁧

خميس مشيط⁩: 6